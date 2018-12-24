Шесть крупнейших американских банков заявили о наличии ликвидности для кредитования

Шесть крупнейших американских банков заявили, что имеют достаточный объем ликвидности для выдачи кредитов на фоне нового повышения процентной ставки ФРС, написал 24 декабря глава Министерства финансов США Стивен Мнучин у себя в Twitter.

На последнем в 2018 году заседании Федеральная резервная система, как и ожидалось, подняла базовую процентную ставку в четвертый раз за год. Это влечет за собой повышение стоимости заемных средств, оказывая отрицательное влияние на биржевые обороты.

«Президенты подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций», — сказано в заявлении минфина.

Мнучин уточнил, что сегодня поговорил по телефону с главами Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. В понедельник он намерен провести еще несколько совещаний с представителями финансовых структур и ведомств США, чтобы решить, как гарантировать нормальную работу рынка.