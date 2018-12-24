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2:22   24 Декабря 2018
Весь мир

Венесуэла направила ноту протеста Гайане

Венесуэла направила ноту протеста Гайане

Министерство иностранных дел, Венесуэлы заявило о ноте протеста в отношении Гайаны из-за нарушения территориальных вод. Также правительство уведомило генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша о ситуации.

В заявлении ведомства указано, что посягательство на венесуэльскую акваторию в районе Дельты-Амакуро — «неприемлемое нарушение национального суверенитета». Власти призывают гайанское правительство к прямому и уважительному диалогу.

22 декабря военный корабль Венесуэлы сблизился с судном американской нефтедобывающей корпорации ExxonMobil у побережья Гайаны на территории, которую оспаривает Каракас.

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Автор: Анна Манц
#протест #нота #гайана #венесуэлла

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