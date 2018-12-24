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1:53   24 Декабря 2018
Весь мир

Помпео сообщил главе Пентагона сроки отставки

Помпео сообщил главе Пентагона сроки отставки

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис получил информацию о сроках отставки от государственного секретаря Майка Помпео. Министр покинет пост на два месяца раньше оговоренного срока. Американский президент Дональд Трамп поручил Помпео предупредить Мэттиса о дате снятия полномочий по телефону.

21 декабря глава Штатов написал в Twitter о пенсии главы Пентагона. Он высоко оценил его работу и выразил благодарность. Сам же Мэттис указал, что покидает должность из-за разницы в интересах, он пожелал Трампу найти министра оборонного ведомства с более схожими взглядами. Изначально пост должен был освободиться в конце февраля будущего года.

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Автор: Анна Манц
#пентагон #помпео #мэттис

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