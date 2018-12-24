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2:11   24 Декабря 2018
Весь мир

Мэй поблагодарила британские войска за защиту страны от российского вторжения

Мэй поблагодарила британские войска за защиту страны от российского вторжения

Британские ВС играют важнейшую роль в обеспечении защиты страны от вторжения РФ в ее территориальные воды и воздушное пространство, заявила 24 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рождественском послании к военнослужащим Соединенного Королевства, передает агентство Press Association.

Мэй поблагодарила военных за очистку Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, с помощью которого якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Она заявила, что вооруженные силы в 2018 году были задействованы «при защите» британских «территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения», а также помогали усилить «союзников в Восточной Европе»

В Министерстве обороны РФ много раз отмечали, что российские военные самолеты летают над нейтральными водами согласно международным правилам использования воздушного пространства, а флот не представляет угрозы для Великобритании, проходя через Ла-Манш с соответствии с существующим порядком.

Мэй отметила действия международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в РФ). Она заявила, что Великобритания, США и Франция «отправили послание» сирийскому лидеру Башару Асаду о том, что они «не собираются оставаться в стороне», пока используется химоружие, несмотря на то, что власти САР отвергли данные обвинения.

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Автор: Мария Милкевич
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