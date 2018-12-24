Власти Никарагуа не будут присутствовать на инаугурации Болсонару

Власти Никарагуа не будут допущены на церемонию инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, которая состоится 1 января 2019 года, сообщил в Twitter будущий глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

«Вступление в должность президента Болсонару будет означать начало работы правительства, занимающего твердую и отчетливую позицию в том, что касается защиты свобод. С этой целью и в связи нарушением свобод народа Никарагуа со стороны режима Ортеги (президента Никарагуа Даниэля Ортеги — ред.), ни один представитель этого режима не будет принят на мероприятии первого числа», — заявил Араужу.

Ранее в министерстве сообщили, что приглашения на мероприятие, направленные лидерам Венесуэлы и Кубы Николасу Мадуро и Мигелю Диас-Канелю, были отозваны.