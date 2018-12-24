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1:43   24 Декабря 2018
Весь мир

Власти Никарагуа не будут присутствовать на инаугурации Болсонару

Власти Никарагуа не будут присутствовать на инаугурации Болсонару

Власти Никарагуа не будут допущены на церемонию инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, которая состоится 1 января 2019 года, сообщил в Twitter будущий глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

«Вступление в должность президента Болсонару будет означать начало работы правительства, занимающего твердую и отчетливую позицию в том, что касается защиты свобод. С этой целью и в связи нарушением свобод народа Никарагуа со стороны режима Ортеги (президента Никарагуа Даниэля Ортеги — ред.), ни один представитель этого режима не будет принят на мероприятии первого числа», — заявил Араужу.

Ранее в министерстве сообщили, что приглашения на мероприятие, направленные лидерам Венесуэлы и Кубы Николасу Мадуро и Мигелю Диас-Канелю, были отозваны.

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Автор: Мария Милкевич
#бразилия #венесуэла #куба #никарагуа #инаугурация #болсонару

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