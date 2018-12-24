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1:39   24 Декабря 2018
Весь мир

NI: Российские Ту-160 будут актуальны в ближайшем будущем

NI: Российские Ту-160 будут актуальны в ближайшем будущем

Американский журнал The National Interest прокомментировал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера о музейности российских самолетов Ту-160 и назвал их «политическим позерством». Издание отметило, что возможности ракетоносцев и их скорая модернизация свидетельствуют об актуальности аппаратов.

Автор статьи объяснил, что дата создания техники не обязательно означает ее отсталость. Российские Ту-160 способны эффективно выполнять поставленные задачи, что доказала работа в Сирийской Арабской Республике. В будущем году самолеты оснастят современной авионикой и улучшенными двигателями, что также подтверждает успех базовой модели, указал американский журнал.

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Автор: Анна Манц
#вооружение #ту-160 #ракетоносец

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