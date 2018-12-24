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1:29   24 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Сын экс-премьера Прунскене мог быть арестован в Литве по делу о шпионаже в пользу РФ

Сын экс-премьера Прунскене мог быть арестован в Литве по делу о шпионаже в пользу РФ

Сын Казимиры Прунскене, первого премьер-министра независимой Литвы, Вайдас Прунскус, вероятно, арестован по делу о шпионаже в пользу РФ. Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в эфире национального телевидения.

«Оставлю вопрос висеть в воздухе, я это не опровергаю и не подтверждаю», — отметил он.

Шпионская тема на протяжении прошлой недели активно обсуждалась в литовском обществе и прессе. В среду Яунишкис заявил, что правоохранительные органы установили группу лиц, собиравшую сведения по заказу некой российской спецслужбы. Более месяца назад был задержан и остается под стражей якобы имеющий к этому отношение оппозиционный политик Альгирдас Палецкис.

Во вторник был также задержан публицист, уроженец Каунаса, 71-летний россиянин Валерий Иванов. При обыске у него якобы обнаружили оружие, но еще неизвестно, имеет ли это отношение к делу о шпионаже. В среду гражданина РФ выпустили из-под стражи под другие меры пресечения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что шпионский скандал в Литве стал очередным проявлением русофобской политики Вильнюса и несоблюдением норм демократии.

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Автор: Мария Милкевич
#захарова #литва #шпионский скандал #прунскус #прунскене

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