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1:05   24 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Резолюция ООН по Крыму стала четким сигналом для России

Порошенко: Резолюция ООН по Крыму стала четким сигналом для России

Украинский глава Петр Порошенко заявил в Facebook, что резолюции ООН по Крыму дают четкий сигнал России об отношении мировой площадки к «милитаризации оккупированного полуострова». Ранее Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о наращивании военной мощи на территории Крымского полуострова и в акваториях Азовского и Черного морей.

Порошенко назвал документы «сверхважными». Он считает, что Россия, которую он назвал «государством-агрессором», обязана освободить территорию Крыма и «вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан». Президент поблагодарил партнеров и указал, что «Крым — это Украина», а борьба за территорию продолжается.

Порошенко: Резолюция ООН по Крыму стала четким сигналом для России

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #крым #резолюция

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