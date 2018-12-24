Порошенко: Резолюция ООН по Крыму стала четким сигналом для России

Украинский глава Петр Порошенко заявил в Facebook, что резолюции ООН по Крыму дают четкий сигнал России об отношении мировой площадки к «милитаризации оккупированного полуострова». Ранее Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о наращивании военной мощи на территории Крымского полуострова и в акваториях Азовского и Черного морей.

Порошенко назвал документы «сверхважными». Он считает, что Россия, которую он назвал «государством-агрессором», обязана освободить территорию Крыма и «вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан». Президент поблагодарил партнеров и указал, что «Крым — это Украина», а борьба за территорию продолжается.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.