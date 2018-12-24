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0:44   24 Декабря 2018
Весь мир

Нетаньяху назначил нового министра иммиграции Израиля

Нетаньяху назначил нового министра иммиграции Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Twitter о назначении главы министерства туризма страны Ярива Левина на должность министра алии и интеграции. В сообщении он также пожелал чиновнику удачи на новом посту.

Министерство алии и интеграции Израиля создали в 1948 году, перезапуск ведомства состоялся в 1968 году из-за волны миграции после Шестидневной войны. Оно отвечает за государственную политику в сфере иммиграции и репатриации в Израиль. Ранее носило название «Министерство абсорбции», с 2017 года официальное название в России изменили на «Министерство алии и интеграции».

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Автор: Анна Манц
#израиль #министр #нетаньяху

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