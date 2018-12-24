Нетаньяху назначил нового министра иммиграции Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Twitter о назначении главы министерства туризма страны Ярива Левина на должность министра алии и интеграции. В сообщении он также пожелал чиновнику удачи на новом посту.

החלטתי למנות את שר התיירות יריב לוין גם לתפקיד שר העלייה והקליטה. בהצלחה יריב! — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 23 декабря 2018 г.

Министерство алии и интеграции Израиля создали в 1948 году, перезапуск ведомства состоялся в 1968 году из-за волны миграции после Шестидневной войны. Оно отвечает за государственную политику в сфере иммиграции и репатриации в Израиль. Ранее носило название «Министерство абсорбции», с 2017 года официальное название в России изменили на «Министерство алии и интеграции».