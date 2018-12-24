Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
1:05   24 Декабря 2018
Весь мир

Венесуэла обратилась в ООН по поводу инцидента с судами Exxon Mobil

Венесуэла обратилась в ООН по поводу инцидента с судами Exxon Mobil

Венесуэла обратилась в ООН по поводу «вторжения» в свои территориальные воды исследовательских судов Exxon Mobil, якобы зафрахтованных Гайаной, которая, в свою очередь утверждает, что корабли не нарушали границы и были на территории Гайаны, когда их перехватили военные суда Венесуэлы.

«В связи с вопиющим нарушением нашего суверенитета со стороны судов по разведке нефти, законтрактованных Гайаной, боливарианский флот приступил к осуществлению соответствующих протоколов строго в соответствии с международными соглашениями и договорами», — сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

Венесуэла сообщила об инциденте генсеку ООН и направило ноту протеста властям Гайаны. Суда, по мнению Каракаса, нарушившие границу, были под флагом Багамских островов, а также Тринидад и Тобаго.

МИД Гайаны заявляет, что речь может идти только об одном корабле Exxon Mobil под флагом Багамских островов, который был перехвачен в исключительной экономической зоне Гайаны.

Власти Гайаны намерены довести свою позицию о происшедшем до сведения ООН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#оон #венесуэла #гайана #exxon mobil

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...