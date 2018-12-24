Венесуэла обратилась в ООН по поводу инцидента с судами Exxon Mobil

Венесуэла обратилась в ООН по поводу «вторжения» в свои территориальные воды исследовательских судов Exxon Mobil, якобы зафрахтованных Гайаной, которая, в свою очередь утверждает, что корабли не нарушали границы и были на территории Гайаны, когда их перехватили военные суда Венесуэлы.

«В связи с вопиющим нарушением нашего суверенитета со стороны судов по разведке нефти, законтрактованных Гайаной, боливарианский флот приступил к осуществлению соответствующих протоколов строго в соответствии с международными соглашениями и договорами», — сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

Венесуэла сообщила об инциденте генсеку ООН и направило ноту протеста властям Гайаны. Суда, по мнению Каракаса, нарушившие границу, были под флагом Багамских островов, а также Тринидад и Тобаго.

МИД Гайаны заявляет, что речь может идти только об одном корабле Exxon Mobil под флагом Багамских островов, который был перехвачен в исключительной экономической зоне Гайаны.

Власти Гайаны намерены довести свою позицию о происшедшем до сведения ООН.