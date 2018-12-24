Заседание по нацпроектам пройдет 24 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря. Во встрече также поучаствуют вице-премьеры, министры и председатель государственной корпорации «ВЭБ.РФ».

Пресс-служба Кабинета министров указала, что переговорах обсудят актуальные проблемы разработки и реализации программ и проектов в первой части 2019 года.

Правительство утвердило ряд национальных проектов по 12 направлениям. Они должны быть реализованы до 2021 года. На данный момент программы получили 5,7 триллионов рублей.

21 декабря российский лидер Владимир Путин лично поручил Медведеву проконтролировать исполнение нацпроектов.