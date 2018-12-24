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0:38   24 Декабря 2018
Россия

День траура по погибшим на шахте в Соликамске объявлен в Пермском крае

День траура по погибшим на шахте в Соликамске объявлен в Пермском крае

День траура по погибшим на шахте в Соликамске объявлен 24 декабря в Пермском крае, соответствующий указ главы региона Максима Решетникова размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В результате пожара, произошедшего в шахте публичного акционерного общества «Уралкалий» г. Соликамска 22 декабря 2018 года, погибли 9 человек. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить на территории Пермского края 24 декабря 2018 года днем траура», — говорится в документе.

В крае рекомендовано отменить все увеселительные мероприятия и передачи, а также приспустить флаги России и Пермского края на ведомственных зданиях.

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Автор: Мария Милкевич
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