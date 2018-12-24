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0:19   24 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Блок Порошенко сообщил, что его кандидаты лидируют в 40 процентах территориальных общин

Блок Порошенко сообщил, что его кандидаты лидируют в 40 процентах территориальных общин

Сорок процентов среди лидирующих на выборах претендентов в главы объединенных территориальных общин — кандидаты партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Выборы прошли 23 декабря в 78 ОТО в 13 областях Украины.

«Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» побеждает на выборах в ОТО, которые состоялись 23 декабря в 78 ОТО в 13 областях Украины. По данным экзитполов, проведенных партийными штабами, более 40% кандидатов на должности председателей ОТО, которые лидируют по предварительным результатам, — кандидаты от партии или самовыдвиженцы — члены партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», — сообщает партийная пресс-служба.

Уточняется, что «наибольшую поддержку кандидаты от президентской партии получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях».

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Автор: Мария Милкевич
#украина #местные выборы #блок петра порошенко

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