Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
Хабаровск могут сделать городом федерального значения

Хабаровск могут сделать городом федерального значения

 Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х

Россия поставила США 130 двигателей РД-180 и РД-181 с конца 90-х
ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина четыре раза за сутки нарушила перемирие

 Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа

Работа «Укртрансгаза» в 2019 году под угрозой из-за снижения тарифов на транзит газа
Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

Южнокорейские эксперты оценят состояние автотрассы у города Кэсон в КНДР

 Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками

Трамп: Стена на границе остановит торговлю людьми и наркотиками
0:05   24 Декабря 2018
Россия

Окончился второй тур проекта «Великие имена России»

Окончился второй тур проекта «Великие имена России»

Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги второго тура, который проходил в ряде регионов с 10 по 23 декабря. Второе имя получили пять аэропортов.

В Архангельске выбрали писателя Федора Абрамова, в московском Внуково — авиаконструктора Андрея Туполева. Нижневартовский аэропорт получил имя нефтяника Виктора Муравленко, в Пензе присвоили фамилию публициста Виссариона Белинского, а санкт-петербургский аэропорт Пулково теперь можно называть Федором Достоевским.

Организаторы отметили, что голосование во втором туре было таким же активным, как и в первом. Всего поучаствовало около 690 тысяч человек, 41 процент голосовали онлайн, еще 59 процентов на избирательных мероприятиях.

Окончился второй тур проекта «Великие имена России»

Проект «Великие имена России» направлен на выбор имен для их присвоения 45 крупнейшим аэропортам России. Он стартовал 11 октября. В программу входит четыре этапа: составление предложений регионов, формирование лонг-листов, формирование шот-листов и финальное голосование с определением победителей. Для предложения могут использоваться имена великих российских деятелей, однако нельзя предлагать имена политиков новейшей истории.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#голосование #аэропорты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...