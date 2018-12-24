Окончился второй тур проекта «Великие имена России»

Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги второго тура, который проходил в ряде регионов с 10 по 23 декабря. Второе имя получили пять аэропортов.

В Архангельске выбрали писателя Федора Абрамова, в московском Внуково — авиаконструктора Андрея Туполева. Нижневартовский аэропорт получил имя нефтяника Виктора Муравленко, в Пензе присвоили фамилию публициста Виссариона Белинского, а санкт-петербургский аэропорт Пулково теперь можно называть Федором Достоевским.

Организаторы отметили, что голосование во втором туре было таким же активным, как и в первом. Всего поучаствовало около 690 тысяч человек, 41 процент голосовали онлайн, еще 59 процентов на избирательных мероприятиях.

Проект «Великие имена России» направлен на выбор имен для их присвоения 45 крупнейшим аэропортам России. Он стартовал 11 октября. В программу входит четыре этапа: составление предложений регионов, формирование лонг-листов, формирование шот-листов и финальное голосование с определением победителей. Для предложения могут использоваться имена великих российских деятелей, однако нельзя предлагать имена политиков новейшей истории.