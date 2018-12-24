Госдеп призвал Венесуэлу уважать международные нормы из-за инцидента с судном ExxonMobil

США призвали Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседних стран. Данное заявление распространил 23 декабря замначальника пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

Заявление было сделано на фоне сообщения о сближении военного корабля Венесуэлы с судном Ramform Tethys, зафрахтованным американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, у берегов Гайаны, на часть территории которой, богатую природными ресурсами, включая нефть, претендует Каракас.

«Мы внимательно следим за сообщениями о том, что ВМС Венесуэлы, вероятно, создали помехи судам, зафрахтованным ExxonMobil. Мы обращаем внимание на то, что Гайана имеет суверенное право на разведку и освоение своих территориальных вод и исключительной экономической зоны. Мы призываем Венесуэлу уважать международное право и суверенитет своих соседей», — заявил Палладино.

Известно, что военные моряки Венесуэлы не заходили на борт Ramform Tethys, и венесуэльский корабль сразу после инцидента повернул назад, покинув чужие воды.