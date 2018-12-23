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SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
16:49   23 Декабря 2018
Весь мир

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) усилила атаки против «Сирийских демократических сил» (SDF) после заявления США о выводе контингента из Сирии. Об этом заявил представитель SDF Кино Габриэль.

Как пишет РИА Новости со слов представителя SDF, ИГ* пользуется заявлениями США о выводе военных, чтобы «наносить усиленные атаки на курдские отряды». По его словам, отряды «Сирийских демократических сил»  продолжают продвижение в городе Хаджин и его окрестностях в координации с международной коалицией по борьбе с ИГ*. Габриэль также отметил, что на данный момент «реального вывода войск США на земле не наблюдается.

18 декабря Белый дом объявил, что США начали вывод военного контингента с территории Сирии. При этом в Вашингтоне отметили, что «победа над ИГ* не означает прекращение существования коалиции».

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #курды #политика #игил #весь мир

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