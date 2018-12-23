У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

Самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс по маршруту Москва — Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово, откуда вылетел ранее, из-за отказа двигателя. Посадка прошла благополучно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

При выполнении рейса Москва - Сочи после взлета на высоте примерно три тысячи метров у самолета Airbus A321 отказал первый двигатель. Экипаж решил вернуться в Домодедово.

Посадка прошла без эксцессов после выполнения всех установленных процедур. На борту самолета было 192 пассажира. Для завершения рейса уже подготовлено резервное воздушное судно. Пассажиры вылетят в Сочи уже в течении часа.