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 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
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16:44   23 Декабря 2018
Россия

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

Самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс по маршруту Москва — Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово, откуда вылетел ранее, из-за отказа двигателя. Посадка прошла благополучно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

При выполнении рейса Москва - Сочи после взлета на высоте примерно три тысячи метров у самолета Airbus A321 отказал первый двигатель. Экипаж решил вернуться в Домодедово.

Посадка прошла без эксцессов после выполнения всех установленных процедур. На борту самолета было 192 пассажира. Для завершения рейса уже подготовлено резервное воздушное судно. Пассажиры вылетят в Сочи уже в течении часа.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #самолет #общество

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