Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что украинские пограничники не впустили в страну более 1,5 тысячи граждан России за период действия военного положения.

В эфире телеканала «112 Украина» Слободян похвастался успехами украинских пограничников, которые запретили въезд в страну более 1,5 тысячам россиян и не исключил, что Украина продлит военное положение.

«Если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем», - подчеркнул он.

По словам ведущего телеканала, во въезде на Украину отказали лишь тем, кто не смог подтвердить цель визита или нарушил сроки пребывания во время предыдущей поездки.

Ранее президент Украины опубликовал пост в Twitter, где сообщил, что запрещает въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее Петр Порошенко приказал ввести военное положение на и 26 ноября этот документ одобрила Верховная рада. Режим ввели в 10 областях страны, действует он в течение 30 дней. Указ украинского президента вступил в силу 29 ноября, после инцидента в Черном море. Тогда украинские корабли нарушили границу РФ. В ответ российские погранслужбы задержали украинские суда, которыми, как выяснилось позже, руководили сотрудники СБУ.

Российский лидер Владимир Путин назвал это провокацией и оценил работу российских пограничников. Он подчеркнул, что они передали точную хронологию происходящего в ФСБ. И добавил, что Киев намеренно провел спецоперацию перед президентскими выборами на Украине. Таким образом, по его словам, Порошенко удовлетворяет собственные электоральные интересы.