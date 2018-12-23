Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
16:27   23 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что украинские пограничники не впустили в страну более 1,5 тысячи граждан России за период действия военного положения.

В эфире телеканала «112 Украина» Слободян похвастался успехами украинских пограничников, которые запретили въезд в страну более 1,5 тысячам россиян и не исключил, что Украина продлит военное положение.

«Если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем», - подчеркнул он.

По словам ведущего телеканала, во въезде на Украину отказали лишь тем, кто не смог подтвердить цель визита или нарушил сроки пребывания во время предыдущей поездки.

Ранее президент Украины опубликовал пост в Twitter, где сообщил, что запрещает въезд в страну для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее Петр Порошенко приказал ввести военное положение на и 26 ноября этот документ одобрила Верховная рада. Режим ввели в 10 областях страны, действует он в течение 30 дней. Указ украинского президента вступил в силу 29 ноября, после инцидента в Черном море. Тогда украинские корабли нарушили границу РФ. В ответ российские погранслужбы задержали украинские суда, которыми, как выяснилось позже, руководили сотрудники СБУ. 

Российский лидер Владимир Путин назвал это провокацией и оценил работу российских пограничников. Он подчеркнул, что они передали точную хронологию происходящего в ФСБ. И добавил, что Киев намеренно провел спецоперацию перед президентскими выборами на Украине. Таким образом, по его словам, Порошенко удовлетворяет собственные электоральные интересы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #порошенко #украина #политика #весь мир #слободян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...