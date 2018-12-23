Глава «новой церкви» на Украине признался пранкерам про роль США в создании автокефалии

Лексус и Вован (пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли главу «новой церкви» Украины Епифания Думенко, где тот проявил себя больше как политический агент, чем духовник. Запись разговора размещена на канале Youtube пранкеров.

К псевдомитрополиту пранкеры обратились от лица главы комитета иностранных дел Европарламента Дэвида Макалистера. «Европарламентарий» поздравил Думенко с проведением объединительного собора, прошедшего 15 декабря в Киеве. Они заверили собеседника, что Европарламент и Евросоюз «приветствуют украинскую новую церковь». Лидер раскола, в свою очередь, поблагодарил «Макалистера» за поддержку, заметив «евродепутату», что в создании «автокефальной церкви» активное участие принимали США.

Он также намекнул, что не хотел бы видеть каноническую УПЦ на Украине, и заметил, что «автокефалию» вряд ли признают, «пока на Украине будет присутствовать РПЦ».

Поговорили пранкеры со священнослужителем и о грядущих выборах президента Украины в марте 2019 года. Тот заверил, что «новая церковь должна быть отделена от государства», но неканонической структуре «предпочтительнее видеть на посту президента страны Петра Порошенко», поскольку, имено он должен продолжить процесс, «который сейчас происходит на Украине». По словам Думенко, если к власти на Украине придет пророссийский политик, то это станет «проблемой для будущего Украины».

Пользуясь доверием собеседника, Лексус и Вован спросили Думенко, готова ли украинская «новая церковь» смягчить позицию по отношению к ЛГБТ-сообществу. Тот попытался уклониться от ответа, но и не стал особенно противиться предложению евродепутата: