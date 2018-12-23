Кремль заявил о жалобах вместо вопросов на пресс-конференции Путина

Некоторые обращения к президенту России Владимиру Путину в ходе большой ежегодной пресс-конференции являлись не журналистскими вопросами, а скорее жалобами, не имея отношения к действительности они были по сути клеветой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что надо подумать, как оградить пресс-конференции главы РФ от нежурналистов.

Ежегодная пресс-конференция российского лидера прошла в минувший четверг в Центре международной торговли в Москве. На встречу с президентом были аккредитованы более 1 тысячи 70 журналистов. Она стартовала в полдень и продолжалась 3 часа 43 минуты. За это время Путин ответил на 66 вопросов от 53 журналистов.

По словам Пескова, буквально в течение суток удалось проверить достоверность слов ряда обратившихся. Фактически это были обращения граждан, которые не имели никакого отношения к журналистам, отметил представитель Кремля. Своими вопросами они попросту отняли время у журналистов, добавил пресс-секретарь.