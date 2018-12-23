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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
15:54   23 Декабря 2018
Весь мир

Власти Индонезии: Сохраняется угроза новых ударов цунами в прибрежных районах

Власти Индонезии: Сохраняется угроза новых ударов цунами в прибрежных районах

Правительство страны уведомило граждан об опасности.

Повторные цунами могут произойти на  островах Суматра и Ява, говорится в заявлении официального представителя нацагентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Власти Индонезии просят местных жителей и туристов воздержаться от посещения прибрежных линий.

Вчера, 22 декабря, цунами обрушилось на Индонезию. По словам Нугрохо, трагедия унесла жизни 222 человек, 843 человека получили травмы и ранения разной степени тяжести, около 28 человек пропали без вести. Он заявил, что среди пострадавших нет иностранцев, погибли только граждане Индонезии.  

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Автор: Екатерина Розина
#политика #чп #весь мир #индонезия #цунами

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