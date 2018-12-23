Власти Индонезии: Сохраняется угроза новых ударов цунами в прибрежных районах

Правительство страны уведомило граждан об опасности.

Повторные цунами могут произойти на островах Суматра и Ява, говорится в заявлении официального представителя нацагентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Власти Индонезии просят местных жителей и туристов воздержаться от посещения прибрежных линий.

Вчера, 22 декабря, цунами обрушилось на Индонезию. По словам Нугрохо, трагедия унесла жизни 222 человек, 843 человека получили травмы и ранения разной степени тяжести, около 28 человек пропали без вести. Он заявил, что среди пострадавших нет иностранцев, погибли только граждане Индонезии.