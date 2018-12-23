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15:52   23 Декабря 2018
Весь мир

Испытания американских «царь-бомб» попали на видео

Испытания американских «царь-бомб» попали на видео

В сети появилось видео испытания двух американских сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ролик размещен на YouTube-канале портала The Aviationist.

Сброс бомб осуществил стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. На кадрах видно, как самолет поднимается с взлетно-посадочной полосы с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, а затем сбрасывает два снаряда.

Как отметили «РГ: Русское оружие», ролик хорошо демонстрирует особенности работы MOP. «Царь-бомба» раскрывает стабилизаторы, устремляется к земле и пробивает поверхность. Это выглядит будто бы произошел взрыв боеприпаса средней мощности. Однако через несколько мгновений происходит гораздо более мощный взрыв.

GBU-57 — корректируемая авиабомба, масса которой составляет 13,6 тонны. Она может пробивать грунт до глубины 61 метра. Армированный бетон — до 19 метров. Бомба создана специально для уничтожения хорошо защищенных подземных укреплений. Компанией Boeing завершила разработку МОР в 2007 году. В 2011 году бомбы были приняты на вооружение американских ВВС, но после этого  неоднократно отправлялись на доработку.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #общество #весь мир #gbu-57

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