Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Власти Индонезии сообщили, что в стране отсутствует система раннего предупреждения о тех цунами, причиной которых явилось не землетрясение. Об этом сообщает издание Jakarta Post в воскресенье, ссылаясь на индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Напомним, мощное ценами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии. Инцидент произошел в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 по мск). До сих пор проводится эвакуация населения, сотни строений разрушены.

Количество жертв цунами достигло 222 человек. Еще 843 получили различные травмы, еще 28 по-прежнему числятся пропавшими без вести.