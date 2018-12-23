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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
16:16   23 Декабря 2018
Весь мир

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Власти Индонезии сообщили, что в стране отсутствует система раннего предупреждения о тех цунами, причиной которых явилось не землетрясение. Об этом сообщает издание Jakarta Post в воскресенье, ссылаясь на индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Напомним, мощное ценами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии. Инцидент произошел в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 по мск). До сих пор проводится эвакуация населения, сотни строений разрушены.

Количество жертв цунами достигло 222 человек. Еще 843 получили различные травмы, еще 28 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

 

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Автор: Алла Ларионова
#чп #индонезия #цунами

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