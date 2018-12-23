Премьер Афганистана собрался баллотироваться в президенты в следующем году

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла собрался баллотироваться в президенты страны на выборах, которые пройдут в апреле 2019 года. Об этом сообщил в субботу телеканал 1TV со ссылкой на осведомленные источники.

По информации СМИ, Абдулла уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента в 2009 и 2014 годах.

Ранее замглавы Высшего совета мира Афганистана Атаулла Салим заявлял, что мирные переговоры между властями страны и радикалами планируют начать до предстоящих в апреле выборов лидера страны.

В конце ноября этого года заместитель специального представителя миссии ООН по содействию Афганистану Тоби Ланзер сообщил, что ООН не исключает перенос на неопределенный срок выборов президента в Афганистане из-за нестабильной обстановки в стране.