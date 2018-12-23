Уход США из Сирии не заставит Израиль отказаться от операций против Ирана — Нетаньяху

Израиль будет продолжать операции против военного присутствия Ирана в Сирии, несмотря на уход США из этой страны. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху.

На воскресном заседании камина премьер сказал, что Тель-Авив признает, что за последние два года Израиль не менее 200 раз наносил удары по Сирии. При этом он подчеркнул, что результатом кампании стало сокращение там иранских сил почти на четверть. Он заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести две тысячи американских военнослужащих из Сирии «не изменит последовательной политики Израиля». Нетаньяху заверил правительство в готовности не только продолжать действовать против попыток Ирана закрепиться в Сирии, но даже расширить операции при необходимости.

Также израильский премьер обратился «к тем, кто обеспокоен последствиями последних событий для национальной безопасности»:

«Сотрудничество Израиля с США в области безопасности продолжается в полную силу».

В минувшую среду Белый дом объявил о начале вывода из Сирии своего воинского контингента. Это решение в Вашингтоне объяснили тем, что главная задача международной коалиции во главе с США выполнена — группировка ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ) разгромлена.

ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» — радикальная исламистская террористическая группировка, запрещена по решению Верховного суда РФ.