Нападение на полицейский в ходе акций протеста расследуют во Франции

Судебная полиция начала расследование в связи с нападением на правоохранителей в Париже во время акции «желтых жилетов» 22 декабря. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция RTL.

Согласно данным радиостанции, накануне на Елисейских полях нападению подверглись четверо сотрудников полиции. В связи со случившимся стражи порядка подали жалобы.

Расследование стартовало по причине умышленного насилия в отношении лиц, наделенных властью. Кроме того, дело расследуют и по фактам нанесения ущерба имуществу государства.

В субботу во Франции состоялась шестая по счету акция «желтых жилетов», которые выступают против повышения стоимости топлива в стране. Вечером в Париже протесты периодически перерастали в столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции.