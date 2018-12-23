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 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

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15:23   23 Декабря 2018
Весь мир

Нападение на полицейский в ходе акций протеста расследуют во Франции

Нападение на полицейский в ходе акций протеста расследуют во Франции

Судебная полиция начала расследование в связи с нападением на правоохранителей в Париже во время акции «желтых жилетов» 22 декабря. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция RTL.

Согласно данным радиостанции, накануне на Елисейских полях нападению подверглись четверо сотрудников полиции. В связи со случившимся стражи порядка подали жалобы.

Расследование стартовало по причине умышленного насилия в отношении лиц, наделенных властью. Кроме того, дело расследуют и по фактам нанесения ущерба имуществу государства.

В субботу во Франции состоялась шестая по счету акция «желтых жилетов», которые выступают против повышения стоимости топлива в стране. Вечером в Париже протесты периодически перерастали в столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции.

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Автор: Алла Ларионова
#франция #общество #желтые жилеты

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