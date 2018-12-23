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15:06   23 Декабря 2018
Россия

«Уралкалий» намерен выплатить семьям погибших на шахте в Соликамске по 3 млн рублей

«Уралкалий» намерен выплатить семьям погибших на шахте в Соликамске по 3 млн рублей

Он добавил, что компания готова оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что подписаны распоряжения по выплатам семьям жертв трагедии. От властей им обещано по одному миллиону рублей независимо от того, из каких решионов приехали покойные строители.

Накануне утром на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия» произошло задымление. Пресс-служба компании сообщила о том, что в зоне задымления оказались девять человек. Изначально под землей находились 17 человек, но восемь из них удалось вывести наружу.

По информации МЧС, возгорание было вызвано строительными работами. В связи с трагедией уже задержали четырех человек.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #шахта #уралкалий

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