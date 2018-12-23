По делу о гибели шахтеров в Соликамске СК задержал четырех человек

Следователи задержали четырех сотрудников предприятия «УС-30 СМУ-680» по уголовному делу о гибели людей в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, в рамках расследования задержаны: горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер горь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин. Все — сотрудники подрядного предприятия «УС-30 СМУ-680».

В субботу в 10.04 мск на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» вспыхнул пожар. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек. Девять шахтеров остались под землей на глубине 364 метров.

Тела всех девяти оставшихся под землей шахтеров найдены. Тушение очага пожара продолжается. Тела на поверхность пока не подняты.