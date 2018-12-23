Снова двойные стандарты: Слуцкий о принятой ООН резолюции по Крыму

Глава комитета Госдумы по международным делам прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН о «нарушениях прав человека в Крыму».

Леонид Слуцкий возмутился в связи с решением ООН о принятии резолюции. И назвал это торжеством двойных стандартов и предвзятого отношения. По его словам, резолюция - это следствие «русофобской истерии».

Он напомнил, что после ознакомления с документом, автором и инициатором которого, естественно, выступала украинская сторона, пятый (экономический - прим.ред.) комитет ГА ООН отказался его финансировать.

Единого мнения не удалось найти и в ходе голосования за принятие резолюции. Большинство стран (70 - прим.ред.) воздержалось. Поддержали инициативу лишь 65 государств, среди которых традиционно были США и европейские страны. Против - 27 государств.

Слуцкий назвал отказ пятого комитета от финансирования резолюции показательным. Однако в целом политик негативно оценил царящую в ООН ситуацию.

«Вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия», - написал он в Telegram.

И напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией о притеснении прав человека на полуострове забыли. И речи об этом нет и быть не может, подчеркнул он.