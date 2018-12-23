Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 222, «и это не предел» — власти Индонезии

Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо. Информация о 168 погибших в результате обрушившегося на пляжи Индонезии цунами была промежуточной. На настоящий момент спасатели зафиксировали 222 погибших. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам,на данный момент можно говорить о 222 погибших, 843 пострадавших и 28 пропавших без вести. При этом чиновник отметил, что число погибших может возрасти.

Волны цунами обрушились на берег Зондского пролива на западе Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 мск). Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.

Ранее сообщалось о 168 погибших, 745 пострадавших и 30 пропавших.