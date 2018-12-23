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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
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Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

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SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
14:13   23 Декабря 2018
Весь мир

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 222, «и это не предел» — власти Индонезии

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 222, «и это не предел» — власти Индонезии

Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо. Информация о 168 погибших в результате обрушившегося на пляжи Индонезии цунами была промежуточной. На настоящий момент спасатели зафиксировали 222 погибших. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам,на данный момент можно говорить о 222 погибших, 843 пострадавших и 28 пропавших без вести. При этом чиновник отметил, что число погибших может возрасти.

Волны цунами обрушились на берег Зондского пролива на западе Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 мск). Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.

Ранее сообщалось о 168 погибших, 745 пострадавших и 30 пропавших.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #весь мир #индонезия #цунами

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