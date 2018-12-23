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 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
13:49   23 Декабря 2018
Весь мир

Бас-гитарист бойбенда Seventeen погиб во время цунами в Индонезии — видео

Бас-гитарист бойбенда Seventeen погиб во время цунами в Индонезии — видео

Музыкальный коллектив Seventeen выступал на пляже в Индонезии, когда на побережье обрушилось цунами. Один участник группы погиб, несколько пропали без вести. Об этом сообщает издание Jakarta Post.

По данным издания, погиб басист, он же гастрольный менеджер. Группа все еще ищет четырех членов команды — гитариста, ударника, жену вокалиста и еще одного участника коллектива.

В пострадавшем от цунами районе осуществляется поисково-спасательная операция.

Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии 22 декабря в 21.27 по местному времени (17.27 мск). Число жертв достигло 168 человек, 745 пострадали, еще 30 человек ищут спасатели. Стихия разрушила сотни домов и зданий.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #весь мир #индонезия #цунами #группа seventeen

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