Умер последний участник восстания узников гетто в Варшаве

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем скончался в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетанияху выразил соболезнования в связи с кончиной Симхи Ротема. Он отметил, что почивший ветеран воевал с нацистами, спасал евреев, а после Холокоста приехал в Израиль и стал примером героизма для еврейского народа.

Как пишет издание, Симха Ротем — подпольная кличка Казик — состоял в Еврейской боевой организации, поднявшей восстание в Варшавском гетто в апреле 1943 года. Восстание было подавлено нацистами с крайней жестокостью. За месяц боев погибли около 13 тысяч участников восстания.

События в Варшаве стали толчком для последующих выступлений — произошли бунты в концлагерях Собибор, Треблинка и Освенцим.