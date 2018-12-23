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13:26   23 Декабря 2018
Весь мир

Умер последний участник восстания узников гетто в Варшаве

Умер последний участник восстания узников гетто в Варшаве

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем  скончался в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетанияху выразил соболезнования в связи с кончиной Симхи Ротема. Он отметил, что почивший ветеран воевал с нацистами, спасал евреев, а после Холокоста приехал в Израиль и стал примером героизма для еврейского народа.

Как пишет издание, Симха Ротем — подпольная кличка Казик — состоял в Еврейской боевой организации, поднявшей восстание в Варшавском гетто в апреле 1943 года. Восстание было подавлено нацистами с крайней жестокостью. За месяц боев погибли около 13 тысяч участников восстания.

События в Варшаве стали толчком для последующих выступлений — произошли бунты в концлагерях Собибор, Треблинка и Освенцим.

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Автор: Вячеслав Каширин
#израиль #общество #весь мир #гетто #ротем

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