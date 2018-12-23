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13:35   23 Декабря 2018
Россия

Из горящей больницы под Новосибирском эвакуировали 40 человек

Из горящей больницы под Новосибирском эвакуировали 40 человек

Спасатели эвакуировали 40 человек из горящего здания городской клинической больницы №2 в Октябрьском районе Новосибирской области. Возгорание удалось ликвидировать. Соответствующая информация появилась на официальном сайте областного главка МЧС.

Согласно информации ведомства, пожар вспыхнул в воскресенье в хирургическом отделении медучреждения. Отмечается, что из отделения сотрудники подразделений пожарной охраны смогли эвакуировать всех находившихся в здании людей,12 из которых являются лежачими больными.

По данным министерства, спасателям вскоре удалось ликвидировать пожар в больнице.

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Автор: Алла Ларионова
#мчс #пожар #больница

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