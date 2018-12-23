Российского туриста подозревают в вооруженном ограблении норвежского банка

Гражданина России обвиняют в атаке с целью ограбления на банковскую контору Sparebank 1.

Инцидент произошел в городе Лонгйир, на острове Шпицберген (самая северная часть Норвегии - прим.ред.) в пятницу, 21 декабря. Об этом говорится пресс-релизе губернатора региона для прессы.

По данным местных властей, 29-летний турист из России взял на прокат винтовку типа Маузер и пришел с оружием в банк. И начал угрожать сотрудникам конторы. В итоге мужчине удалось получить порядка 70 тысяч крон и скрыться с места преступления.

Однако вскоре его задержали. В центре города. С деньгами. Мужчину задержали и вместе с конфискованными деньгами доставили в город Тромсе, где он будет находится в заключении в течение месяца.

Местная телерадиокомпания NRK сообщает, что подобное в Шпицбергене происходит впервые в истории острова. Ограбленный банк является единственным отделением на весь регион.