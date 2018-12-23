Президент РФ поручил выяснить причины трагедии на шахте в Соликамске

Российский президент Владимир Путин в связи с трагическим инцидентом на шахте в Пермском крае по телефону провел беседу с главой региона Максимом Решетниковым, а также с главой Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры с целью оказания помощи пострадавшим и семьям жертв ЧП на шахте.

Помимо этого, президент Российской Федерации поручил следственным органам разобраться с причинами, приведшим к смерти людей, сообщил пресс-секретарь российского лидера.