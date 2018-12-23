Назван состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ

Стал известен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионат Европы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Тренерский штаб решил включит в национальную команду из числа женщин Софью Самодурову, Станиславу Константинову, Алину Загитову. В запас отправились Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Из числа фигуристов-мужчин в сборную России попали Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин. В запас отправили Сергея Воронова, Андрея Лазукина, Дмитрия Алиеа.

Наталья Забияко и Александр Энберт, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский примут участие в парном состязании от российской нациальной команды. В число запасных включили Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

В танцах на льду от РФ выступят Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин. В запасе останутся Бетина Попова и Сергей Мозгов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.