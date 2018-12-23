Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
13:08   23 Декабря 2018
Россия

Назван состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ

Назван состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ

Стал известен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионат Европы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Тренерский штаб решил включит в национальную команду из числа женщин Софью Самодурову, Станиславу Константинову, Алину Загитову. В запас отправились Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Назван состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ

Из числа фигуристов-мужчин в сборную России попали Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Самарин. В запас отправили Сергея Воронова, Андрея Лазукина, Дмитрия Алиеа.

Наталья Забияко и Александр Энберт, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский примут участие в парном состязании от российской нациальной команды. В число запасных включили Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

В танцах на льду от РФ выступят Софья Евдокимова и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин. В запасе останутся Бетина Попова и Сергей Мозгов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #чемпионат европы #фигурное катание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...