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12:55   23 Декабря 2018
Весь мир

Строительство «Северного потока-2» стартовало в Финляндии

Строительство «Северного потока-2» стартовало в Финляндии

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit начало укладывать трубопровод «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Об этом сообщила в субботу проектная компания Nord Stream 2 AG.

Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, которое работало в Финляндии с сентября текущего года. Судно Solitaire, в свою очередь, уже отправилось в южную часть исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Швеции, чтобы уложить там в ближайшие несколько месяцев 510-километровую часть участка газопровода.

Судно Pioneering Spirit длиной 382 метров, шириной 124 метров и экипажем 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 метров, шириной 41 метров, с командой 420 человек, принадлежат компании Allseas. В ходе трубоукладки вспомогательное исследовательское судно держит под контролем правильность положения трубопровода на дне моря.

К настоящему времени уже проложено примерно 370 километров газопровода.

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Автор: Алла Ларионова
#финляндия #северный поток - 2

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