Траур по погибшим шахтерам объявили в Пермском крае

Губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по строителям, погибшим в шахте «Уралкалия». Об этом глава региона сообщил журналистам в ходе брифинга в воскресенье.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия» началось задымление. Как вскоре сообщила пресс-служба компании, в зоне задымления оказались девять человек. На момент ЧП под землей находились 17 человек, восемь из которых выбрались на поверхность.

В настоящий момент известно об обнаружении тел восьми из девяти заблокированных под землей горняков.