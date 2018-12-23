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 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

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12:46   23 Декабря 2018
Россия

Траур по погибшим шахтерам объявили в Пермском крае

Траур по погибшим шахтерам объявили в Пермском крае

Губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по строителям, погибшим в шахте «Уралкалия». Об этом глава региона сообщил журналистам в ходе брифинга в воскресенье.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия» началось задымление. Как вскоре сообщила пресс-служба компании, в зоне задымления оказались девять человек. На момент ЧП под землей находились 17 человек, восемь из которых выбрались на поверхность.

В настоящий момент известно об обнаружении тел восьми из девяти заблокированных под землей горняков.

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Автор: Алла Ларионова
#шахта #общество #пермский край

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