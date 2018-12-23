Кто бы удивился: власти Крыма не ждали сочувствия от Генассамблеи ООН

Принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по нарушению прав человека на полуострове не было неожиданностью. Об этом заявил вице-премьер правительства Республики Крым, ее постоянный представитель при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как прокомментировал RT Мурадов, «консолидированная группа западных государств во главе с США продолжает антироссийскую линию и фальсификацию событий, связанных с Крымом. При этом он отметил, что в настоящее время Запад имеет преимущественное использование возможностей ООН, которые позволяют достаточно небольшой группе представителей государств-членов — приблизительно одна треть — проводить резолюцию при большом количестве воздержавшихся.

«То, что в этих резолюциях содержится фальсификация и ложь, инспирированная в Киеве — это всем известно, и так продолжается каждый год», — сказал крымский вице-премьер.

Он также отметил, что число государств, поддерживающих такие документы, сокращается. Однако, в связи с текущей ситуацией на Украине, по словам Мурадова, любая поддержка со стороны Запада может быть опасна. Он также выразил надежду на то, что «постепенно баланс сил будет меняться, и здравомыслие возьмет верх».