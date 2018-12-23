Илон Маск назвал российский двигатель РД-180 великолепным

Речь идет о изобретенной в РФ детали, используемой на американской ракете-носителе Atlas-5.

Глава компании SpaceX Илон Маск высоко оценил ракетный двигатель РД-180, который произвели на базе российского НПО «Энергомаш».

По его словам, конструкция детали великолепная. Однако Маск считает стыдным, что американские компании не в состоянии самостоятельно произвести двигатель. Комплимент российскому двигателю Маск написал в Telegram.

Известно, что двигатель РД-180 планируют использовать в российской ракете сверхтяжелого класса.