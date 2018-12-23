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Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

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12:57   23 Декабря 2018
Весь мир

Илон Маск назвал российский двигатель РД-180 великолепным

Илон Маск назвал российский двигатель РД-180 великолепным

Речь идет о изобретенной в РФ детали, используемой на американской ракете-носителе Atlas-5.

Глава компании SpaceX Илон Маск высоко оценил ракетный двигатель РД-180, который произвели на базе российского НПО «Энергомаш».

По его словам, конструкция детали великолепная. Однако Маск считает стыдным, что американские компании не в состоянии самостоятельно произвести двигатель. Комплимент российскому двигателю Маск написал в Telegram.

Известно, что двигатель РД-180 планируют использовать в российской ракете сверхтяжелого класса.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #двигатель #весь мир #илон маск #рд-180

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