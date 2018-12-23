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12:17   23 Декабря 2018
Весь мир

Принялись за демократов: Facebook продолжает удалять аккаунты за «вмешательство в выборы»

Принялись за демократов: Facebook продолжает удалять аккаунты за «вмешательство в выборы»

Facebook вновь начал удалять неугодные аккаунты, обвиняя пользователей во «вмешательстве в выборы». По информации The New York Times, администрация соцсети удалила пять аккаунтов американцев, которые якобы использовали Facebook для влияния на исход выборов в сенат Алабамы в прошлом году.

Такие действия со стороны администрации социальной сети послужили реакцией на сообщения ряда западных СМИ о том, что небольшая группа экспертов в области соцсетей якобы тайно использовала мошенническую тактику в ходе предвыборной гонки в Алабаме, которая, уверены в Facebook, была смоделирована по подобию «вмешательства России» в выборы президента США в 2016 году.

Принялись за демократов: Facebook продолжает удалять аккаунты за «вмешательство в выборы»

Однако и здесь логика прослеживается слабо, так как на этот раз под цензуру попали аккаунты людей, которые, по информации западных СМИ, имели отношение к Демократической партии. Абсурдность ситуации заключается в том, что ранее именно демократы обвиняли всех и вся в попытке влиять на результаты выборов. Группа, которую обвиняют в этих манипуляциях, состояла, утверждают СМИ, из технических специалистов, создавших страницы в Facebook, на которых они изображали из себя консервативных алабамцев.

Пользователи таким нехитрым образом якобы пытались повлиять на голосование, чтобы помешать победе кандидата от республиканцев Роя С. Мура и поддержать демократа Дуга Джонса, победившего в результате с небольшим отрывом.

В настоящее время попасть под блокировку на Facebook не так уж и сложно. Недавно руководство соцсети заявило о том, что ежемесячно закрывает более одного миллиона неугодных аккаунтов по всему миру, обвиняя пользователей в нарушении правил интернет-платформы.

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Автор: Андрей Немов
#сша #политика #facebook

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