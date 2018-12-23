Трамп не поедет отдыхать во Флориду из-за бюджетного кризиса

Американский президент Дональд Трамп подтвердил отмену поездки во Флориду на рождественские праздники. Он собирается продолжить работу над утверждением бюджета страны, оставшись в Вашингтоне. Первая леди Меланья Трамп вернется в столицу из Флориды, чтобы встретить Рождество с супругом. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сары Сандерс.

Изначально глава США собирался провести 16 дней на своей вилле во Флориде. По данным СМИ, в итоге американский президент все же может отправиться на свою виллу, если придет к выводу о том, что кризис вокруг бюджета государства затягивается.

Конгресс страны не может утвердить бюджет по причине крупных разногласий вокруг требования Трампа включить в него пять миллиардов долларов на возведение стены на границе США и Мексики. Глава американского государства отметил, что не намерен отказываться от этого требования.