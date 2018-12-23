Путин поздравил с днем рождения императора Японии Акихито

Глава государства поздравил японского лидера и выразил надежду на дальнейшее развитие российско-японских отношений.

Владимир Путин поздравил с днем рождения императора Акихито, которому сегодня, 23 декабря, исполнилось 85 лет.

Президент уверен, что впредь отношения между Россией и Японией будут развиваться исключительно во благо двух народов. И добавил, что это в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин пожелал японскому императору процветания и благополучия, а также поздравил его с наступающим новым годом.

В заключений российский лидер пожелал друзьям и родственникам Акихито здоровья, а всем жителям Японии счастья.

С дословным текстом поздравительной телеграммы можно ознакомиться на сайте Кремля.