Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

SDF: Атаки ИГ* усилились после объявления США об уходе из Сирии

 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
12:02   23 Декабря 2018
Весь мир

Путин поздравил с днем рождения императора Японии Акихито

Путин поздравил с днем рождения императора Японии Акихито

Глава государства поздравил японского лидера и выразил надежду на дальнейшее развитие российско-японских отношений.

Владимир Путин поздравил с днем рождения императора Акихито, которому сегодня, 23 декабря, исполнилось 85 лет.

Президент уверен, что впредь отношения между Россией и Японией будут развиваться исключительно во благо двух народов. И добавил, что это в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин пожелал японскому императору процветания и благополучия, а также поздравил его с наступающим новым годом. 

В заключений российский лидер пожелал друзьям и родственникам Акихито здоровья, а всем жителям Японии счастья.

С дословным текстом поздравительной телеграммы можно ознакомиться на сайте Кремля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #япония #политика #весь мир #акихито #день рождения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...