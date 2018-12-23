«Роскосмос» подал иск на компанию «Даурия» из-за неработающих спутников

Госкорпорация «Роскосмос» обратилась в арбитраж с требованием взыскать 274 миллиона рублей с частной космической компании «Даурия», разработавшей для нее два спутника МКА-Н. Об этом говорится в документации, размещенной на сайте арбитражного суда Москвы.

В июле 2017 года был поставлен рекорд по количеству выведенных на орбиту спутников за один рейс. «Союз-2.1а» нес на себе 73 спутника. Основную нагрузку ракеты составлял спутник «Канопус-В-ИК». В числе попутной нагрузки ракета несла 72 малых российских и иностранных аппарата. Разгонный блок «Фрегат» выполнил программу по выведению спутников на три различные орбиты. Впоследствии выяснилось, что у двух американских спутников оказались перепутаны орбиты, а несколько малых космических аппаратов не вышли на связь. В их числе оказались и спутники МКА-Н, изготовленный «Даурией Аэроспейс» по заказу Роскосмоса. Специалисты компании утверждают, что вероятной причиной выхода спутников из строя стало внешнее воздействие. При этом они полагают, что причиной могло стать воздействие «Фрегата». Роскосмос отверг это обвинение и потребовал у «Даурии» вернуть все уплаченные по контракту деньги в досудебном порядке.

Исковое заявление было подано 22 октября 2018 года. Первое заседание пройдет в понедельник.

Ранее арбитражный суд Москвы обязал «Даурию» выплатить НПО им. Лавочкина (производитель «Фрегата») 24 миллиона рублей за адаптацию спутников к разгонному блоку.