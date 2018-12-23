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11:17   23 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

Об очередном обстреле со стороны Киева сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР заявили, что украинские силовики 23 раза нарушили режим тишины. Сегодня, 23 декабря, по данным представителя СЦКК, Киев 19 раз открывал огонь по самопровозглашенной республике.

Шесть мин калибром 120 и 82 миллиметра, танковый снаряд и стрелковое оружие - все это ВФУ (военные формирования Украины) использовали при атаке на ДНР. Помимо этого силовики воспользовались бронетехникой и гранатометами разного калибра.  

Таким образом, за двое суток Киев нарушил перемирие 42 раза. При этом правительство Украине продолжает игнорировать все минские договоренности и ведет обстрел жилых территорий в Донбассе.

Ранее в СЦКК также подчеркивали, что украинские силовики открывают огонь по мирному населению, используя при этом запрещенное условиями минских договоренностей оружие.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #киев #днр #обстрел #минские договоренности #украинские силовики

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