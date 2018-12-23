Российские наблюдатели зафиксировали 10 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали 10 случаев нарушения режима прекращения огня, турецкие — 13. Об этом сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Из 10 случаев нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированных российскими наблюдателями, пять имели место в провинции Идлиб, три — в Латакии, один — в Хаме и один — в Алеппо.

Турецкие наблюдатели сообщили о шести нарушениях в Алеппо, двух — в Хаме, четырех в Идлибе, одном — в Латакии.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Маррат провинции Дэйр-эз-Зор было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,165 тонны.

Также в Минобороны отметили, что за минувшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним — 234.