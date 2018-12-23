Власти Соликамска отменили все культурные мероприятия из-за трагедии в шахте

Соликамск почтит память трагически погибших в местной шахте горняков. На период с 23 по 24 декабря в городе отменили все культурно-развлекательные мероприятия.

Инцидент произошел в субботу, 22 декабря. Загорелся строящийся ствол № 4 рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий». В это время там работали люди. Возгорание зафиксировали около 10 утра по московскому времени. Спасти удалось восемь человек, однако девять остались под землей. Спасатели предприняли несколько попыток, но добраться до погибших им так и не удалось. Руководитель спасательной операцией Алексей Пестов сообщил, что трудности возникли из-за деформации строящегося ствола.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Пока им удалось найти лишь восемь тел. Девятого же погибшего до сих пор ищут. Следователи возбудили уголовное дело. Такого рода ЧП предусмотрены статьей о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть троих и более человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ - прим.ред.). .