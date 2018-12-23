Приход УПЦ во Львовской области перешел в «новую церковь»

Приход святых апостолов Петра и Павла в городе Жолква во Львовской области перешел из канонической украинской церкви в «новую церковь». Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-службы Львовской епархии УПЦ архимандрит Маркиан Каюмов.

15 декабря в Киеве по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел «объединительный собор». Преимущественно в нем участвовали представители неканонических церковных структур. На собор приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, из-за чего УПЦ запретила их в священнослужении. Главой новой «автокефальной церкви» был избран Епифаний Думенко.

В Русской православной церкви это мероприятие назвали не собором, а «собранием», а его каноническое значение оценили как ничтожное. В начале января украинские власти рассчитывают получить от Константинопольского патриархата «томос об автокефалии» для новосозданной структуры.

Ранее «новая церковь» заявила о переходе в ее состав трех приходов канонической УПЦ в Винницкой области.