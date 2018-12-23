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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
10:16   23 Декабря 2018
Весь мир

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 168 человек

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 168 человек

Об этом сообщает информагентство France-Presse (AFP).

По данным издания, цунами, обрушившееся на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, унесло жизни 168 человек. Еще 745 человек пострадали и 30 пропали без вести, пишет AFP со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Ранее стало известно, что в результате трагедии погибло 62 человека, 584 получили травмы и ранения и 20 пропали без вести.

Сейчас все экстренные службы Индонезии ведут оперативную эвакуацию пострадавших, написал Нугрохо в Twitter. По его словам, цунами разрушило сотни жилых построек и государственных зданий.

Накануне о природном катаклизме писало агентство Синьхуа. Волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии вчера, 22 декабря, около половины десятого по местному времени (17.30 по мск - прим.ред.)

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Автор: Екатерина Розина
#жертвы #чп #пострадавшие #весь мир #индонезия #цунами

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