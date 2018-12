Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 168 человек

Об этом сообщает информагентство France-Presse (AFP).

По данным издания, цунами, обрушившееся на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, унесло жизни 168 человек. Еще 745 человек пострадали и 30 пропали без вести, пишет AFP со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Ранее стало известно, что в результате трагедии погибло 62 человека, 584 получили травмы и ранения и 20 пропали без вести.

Сейчас все экстренные службы Индонезии ведут оперативную эвакуацию пострадавших, написал Нугрохо в Twitter. По его словам, цунами разрушило сотни жилых построек и государственных зданий.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO