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 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие
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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
9:58   23 Декабря 2018
Россия

Москвичей ждет легкое похолодание — «Фобос»

Москвичей ждет легкое похолодание — «Фобос»

В столичном регионе температура опустится в среднем до минус девяти градусов, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в наступившее воскресенье московский регион будет находиться на восточной периферии циклона. Его центр окажется над Брянской областью. В этой ситуации в регионе ожидается облачность, местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять, минус семь градусов, по области — минус четыре, минус десять.

По данным центра погоды, ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 742 миллиметра ртутного столба.

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Автор: Вясеслав Каширин
#москва #россия #общество #погода

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