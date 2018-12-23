Москвичей ждет легкое похолодание — «Фобос»

В столичном регионе температура опустится в среднем до минус девяти градусов, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в наступившее воскресенье московский регион будет находиться на восточной периферии циклона. Его центр окажется над Брянской областью. В этой ситуации в регионе ожидается облачность, местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять, минус семь градусов, по области — минус четыре, минус десять.

По данным центра погоды, ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 742 миллиметра ртутного столба.